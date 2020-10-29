В Петербурге перенесли открытие музея Иосифа Бродского

В Санкт-Петербурге перенесли открытие музея Иосифа Бродского.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Музей должен был начать работу 24 мая, к 80-летию со дня рождения поэта, но из-за пандемии его открытие отложили. Теперь в учреждении рассматривают возможность начать работу к 24 декабря.

«Сейчас продолжается реставрация «Полутора комнат». Здесь уже отреставрирован пол, он исторический, мы сохранили все места с утратами на нём: сколы, трещины. То же самое касается лепных панелей, которые сейчас также активно реставрируются. Кроме того, мы приводим в порядок потолок. Работы ещё довольно много, ведь мы не ставим задачу просто отремонтировать комнату», — заявил председатель совета Фонда музея Михаил Мильчик.

По его словам, в квартире долго жили — и нужно сохранить эту подлинность.

Как добавил Мильчик, в случае форс-мажора музей откроется к 24 мая 2021 года.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» примет участие в акции «Ночь искусств» 3 ноября.