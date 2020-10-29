Елена Драпеко рассказала о любимых ролях

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко рассказала о любимых ролях.
Елена Драпеко рассказала о любимых ролях
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«У меня несколько любимых ролей. Конечно же, это Лиза Бричкина из драмы «А зори здесь тихие», Вера Инютина из сериала «Вечный зов», Нина из фильма «Одиноким предоставляется общежитие», — заявила она в беседе с Nation News.

По словам Драпеко, она любит и ленту «Окно в Париж», где у неё небольшая, но очень яркая роль завуча лицея.

Как отметила Драпеко, в душе она всё-таки актриса и эта профессия часто помогает ей и сегодня.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, который посвящён лётчику Михаилу Девятаеву и будет снят в вертикальном формате.

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