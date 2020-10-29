В Москве Музей Победы представил онлайн-программу к «Ночи искусств»

В Москве Музей Победы на Поклонной горе подготовил бесплатные онлайн-мероприятия к ежегодной акции «Ночь искусств».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

«Мы приглашаем пользователей сети познакомиться с искусством военного времени. Не выходя из дома можно будет узнать, как творческие люди внесли свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне», — цитирует издание директора учреждения Александра Школьника.

В программе: виртуальная экскурсия по экспозиции «Подвиг народа» в сопровождении Симфонии №7 Шостаковича, демонстрация декораций, воспроизводящих Янтарную комнату и оккупированный Великий Новгород, прогулки из серии «Искусство и война» и другие мероприятия и концерт.

Требуется предварительная регистрация на сайте музея.

Завершится акция кинопоказом. На сайте учреждения станут доступны два документальных фильма режиссёра Анны Синицкой — «Ржевский выступ» и «Как я снимала кино о своей бабушке».

Ранее телеканал «360» сообщал, что акция «Ночь искусств» пройдёт в Московской области в режиме онлайн.