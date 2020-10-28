Почти 15% российских кинотеатров закрылись из-за пандемии
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«В части регионов кинотеатры не открылись. Почти 15% кинотеатров, можно сказать, прекратили свое существование. В основном это небольшие кинотеатры. Сейчас, по прогнозам, до 40% может до конца года постичь та же участь», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам, на данный момент разрабатываются меры поддержки кинотеатральной отрасли.
Ранее президент России Владимир Путин оценил идею показывать отечественные фильмы в школах.