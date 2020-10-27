В Оренбурге отменили джазовый фестиваль «Евразия»

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В Оренбурге из-за ситуации с пандемией отменили джазовый фестиваль «Евразия», созданный советским композитором Юрием Саульским.
В Оренбурге отменили джазовый фестиваль «Евразия»
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на областную филармонию.

«По понятным причинам в этом году фестиваль отменён, но то, что радовало оренбуржцев на протяжении многих лет, останется в их памяти, как и имя человека, благодаря которому степной Оренбург стал столицей джаза», — заявили в учреждении.

В филармонии выразили надежду, что в скором времени местные жители снова смогут насладиться искусством джаза.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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