В Оренбурге отменили джазовый фестиваль «Евразия»

В Оренбурге из-за ситуации с пандемией отменили джазовый фестиваль «Евразия», созданный советским композитором Юрием Саульским.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на областную филармонию.

«По понятным причинам в этом году фестиваль отменён, но то, что радовало оренбуржцев на протяжении многих лет, останется в их памяти, как и имя человека, благодаря которому степной Оренбург стал столицей джаза», — заявили в учреждении.

В филармонии выразили надежду, что в скором времени местные жители снова смогут насладиться искусством джаза.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.