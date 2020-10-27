В Москве стартовал онлайн-конкурс для школьников «По музеям в тапочках»

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В Москве стартовал онлайн-конкурс для школьников «По музеям в тапочках», познавательное состязание продлится до 10 ноября.
В Москве стартовал онлайн-конкурс для школьников «По музеям в тапочках»
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства столицы.

Учреждения — партнёры проекта подготовили виртуальные экспозиции и интерактивные выставки музеев. В некоторых культурных центрах также доступны видеоэкскурсии.

«Мы знаем, что многим ребятам очень не хватает походов по музеям, паркам и усадьбам, поэтому подготовили необычный конкурс», — цитирует издание координатора конкурса Марию Войцик.

Организатором мероприятия выступает Центр педагогического мастерства и авторы олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.

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