На медиаплатформе #Москвастобой появилась выставка «Вирус. Что это было?»

На медиаплатформе #Москвастобой открылась онлайн-выставка «Вирус. Что это было?».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

В экспозицию вошли десять картин российских и зарубежных художников. Они попытались передать чувства и усилия врачей и курьеров в период пандемии.

Они также в своих работах ещё раз напомнили горожанам о важности соблюдения домашнего режима.

Ранее НСН передавала, что проект столичного комитета по туризму #Москвастобой стал доступен для пользователей, владеющих английским языком.