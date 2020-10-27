На медиаплатформе #Москвастобой появилась выставка «Вирус. Что это было?»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.
В экспозицию вошли десять картин российских и зарубежных художников. Они попытались передать чувства и усилия врачей и курьеров в период пандемии.
Они также в своих работах ещё раз напомнили горожанам о важности соблюдения домашнего режима.
Ранее НСН передавала, что проект столичного комитета по туризму #Москвастобой стал доступен для пользователей, владеющих английским языком.