В «Школе современной пьесы» рассказали о спектакле «Толстого нет»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру».
Автор пьесы — Ольга Погодина-Кузмина. Основой сюжета стала семейная драма, разыгрывающаяся в имении Льва Толстого в 1910 году. При создании пьесы использовались подлинные документы, в том числе мемуары, письма, дневники.
Режиссёром спектакля стал Александр Созонов. Роль Софьи Андреевны играет Ирина Алфёрова.
В постановке также заняты Валерия Ланская, Иван Мамонов, Павел Дроздов и другие артисты.
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