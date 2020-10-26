В «Школе современной пьесы» рассказали о спектакле «Толстого нет»

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В театре «Школа современной пьесы» рассказали о спектакле «Толстого нет».
В «Школе современной пьесы» рассказали о спектакле «Толстого нет»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру».

Автор пьесы — Ольга Погодина-Кузмина. Основой сюжета стала семейная драма, разыгрывающаяся в имении Льва Толстого в 1910 году. При создании пьесы использовались подлинные документы, в том числе мемуары, письма, дневники.

Режиссёром спектакля стал Александр Созонов. Роль Софьи Андреевны играет Ирина Алфёрова.

В постановке также заняты Валерия Ланская, Иван Мамонов, Павел Дроздов и другие артисты.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что МХАТ имени Горького рассказал о музыкальном спектакле «Красный Моцарт».

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