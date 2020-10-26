На Кольском полуострове ожидается сильный снегопад

На Кольский полуостров обрушится сильный снегопад.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональное МЧС и данные местного управления Гидрометцентра.

«Сегодня днём очередной атлантический циклон сместится вдоль побережья Норвегии. С приближением циклона по Мурманской области усилится ветер, пройдут осадки, температура воздуха повысится до 0...+3 °С», — предупреждают синоптики.

ГУ МЧС России по Мурманской области рекомендует жителям региона по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

Ранее сообщалось, что снег, дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололёд прогнозируются в 12 регионах России.