В 12 регионах России в ближайшие дни ожидается опасная погода

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Снег, дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололёд прогнозируются в Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Кемеровской, Иркутской областях и ещё семи регионах России в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В 12 регионах России в ближайшие дни ожидается опасная погода
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«Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью. Там, и в Приморском крае, и на Сахалине, Курильских островах, Камчатке, ожидаются все виды осадков: дождь, снег, мокрый снег», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Синоптик отметил, что прогнозируется усиление ветра до 30 м/с.

Кроме того, неблагоприятные погодные явления ожидаются на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области, Амурской области. 

Некомфортно будет также в Сибирском федеральном округе: в республиках Алтай и Тыва, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях. Там ожидаются осадки и гололёд.

Ранее Вильфанд сообщил, что аномально тёплая погода прогнозируется практически на всей территории России в последнюю неделю октября.

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