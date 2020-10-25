В 12 регионах России в ближайшие дни ожидается опасная погода

Снег, дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололёд прогнозируются в Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Кемеровской, Иркутской областях и ещё семи регионах России в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью. Там, и в Приморском крае, и на Сахалине, Курильских островах, Камчатке, ожидаются все виды осадков: дождь, снег, мокрый снег», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Синоптик отметил, что прогнозируется усиление ветра до 30 м/с.

Кроме того, неблагоприятные погодные явления ожидаются на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области, Амурской области.

Некомфортно будет также в Сибирском федеральном округе: в республиках Алтай и Тыва, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях. Там ожидаются осадки и гололёд.

Ранее Вильфанд сообщил, что аномально тёплая погода прогнозируется практически на всей территории России в последнюю неделю октября.