Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана предупредило об ухудшении погоды.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Изменения произойдут под влиянием северо-западного циклона. Ожидается пасмурная погода, дождь и мокрый снег, холодный ветер.

В ближайшие выходные температура не опустится ниже 0 °С. В субботу ночью похолодает (0...+5 °С), днём прогнозируется +7...+12 °С. В воскресенье ожидается +1...+6 °С в ночное время, +4...+9 °С — в дневное.

В начале следующей недели возможны ночные температуры до -2 °С, дневные — до +5 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прогнозируют штормовой ветер с мокрым снегом.