В WWF прокомментировали ситуацию со снежными барсами в России

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Координатор проектов по сохранению биоразнообразия представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов прокомментировал ситуацию со снежными барсами в России.
В WWF прокомментировали ситуацию со снежными барсами в России
  • Pixabay

«Сейчас осталось порядка 4 тыс. особей снежного барса во всём мире. Он живёт в 12 странах, занимает огромный ареал — практически пол-Китая. Естественно, плотность его населения в любом конкретном месте очень низкая», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, угроз для снежного барса много. Среди них жёсткие природные условия и антропогенные факторы.

В России все мероприятия по мониторингу и сохранению снежного барса проходят при поддержке WWF.

«Мы выделяем гранты особо охраняемым природным территориям, заповедникам и национальным паркам. Они проводят дополнительное количество рейдов или экспедиций по изучению снежного барса, устанавливают фотоловушки, проверяют их», — сообщил Карнаухов.

Ранее, как сообщал kp.ru, директор WWF России Дмитрий Горшков рассказал о заповеднике «Медвежьи острова» в Якутии.

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