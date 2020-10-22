Два театра кукол из Оренбургской области примут участие в международном фестивале
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Площадкой традиционно является Челябинский государственный театр кукол, в 2020 году мероприятие впервые проводят онлайн. Фестиваль открывается в четверг, 22 октября.
Оренбургский театр кукол «Пьеро» представит спектакль «Женитьба», а областной театр кукол — постановку «Саломея».
В целом онлайн-афиша включает постановки коллективов более чем из 20 городов России, а также спектакль из Франции.
Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в Театре Российской армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».