На МКС отключили систему подачи кислорода «Электрон-ВМ» из-за сбоя

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В госкорпорации «Роскосмос» сообщили об отключении системы подачи кислорода «Электрон-ВМ» на Международной космической станции (МКС) из-за очередного сбоя.
На МКС отключили систему подачи кислорода «Электрон-ВМ» из-за сбоя
  • ©Роскосмос

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что из-за работ с системой подачи кислорода экипажу ничего не угрожает.

На время ремонта «Электрон-ВМ» кислород в российском сегменте МКС будет подаваться с американской части станции.

Ранее данная система уже выходила из строя. Экипаж починил её 17 октября.

19 октября сообщалось, что экипаж Международной космической станции (МКС) устранил утечку воздуха в российском модуле «Звезда» с помощью временных средств.

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