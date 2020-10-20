Жан Дюжарден рассказал о работе в Голливуде

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Французский актёр Жан Дюжарден рассказал о работе в Голливуде.
Жан Дюжарден рассказал о работе в Голливуде
  • Reuters

«Да, я снимался, но чувствовал себя гостем… Мне всё было интересно: например, изучать съёмочный процесс своих американских коллег, то, что происходит за периметром съёмок», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам артиста, он впитывал все мелочи, но в Голливуде был просто «туристом».

Дюжарден также прокомментировал получение высших кинематографических наград.

«Когда ты побеждаешь, то узнаёшь об этом заранее. Даже если ты и не собираешься «на бал», то просто должен. Тебе об этом говорят, сажают в самолёт, выдают смокинг — и ты уже с заветной статуэткой на сцене. Что я испытывал? Волшебные чувства», — сообщил он.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, который посвящён лётчику Михаилу Девятаеву и будет снят в вертикальном формате.

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