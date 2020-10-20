Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Аляски
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у побережья американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- © Flickr / Matt Katzenberger
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 94 км к юго-востоку от населённого пункта Санд-Пойнт.
Очаг залегал на глубине 41 км.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,4 у побережья Филиппин.
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