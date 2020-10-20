Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Аляски

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у побережья американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США.

© Flickr / Matt Katzenberger

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 94 км к юго-востоку от населённого пункта Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 41 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,4 у побережья Филиппин.