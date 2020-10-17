У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано возле побережья Филиппин. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Эпицентр землетрясения располагался в четырёх километрах к юго-западу от населённого пункта Лоок.
Очаг залегал на глубине 68 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Ранее в Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5.
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