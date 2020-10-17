У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано возле побережья Филиппин. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в четырёх километрах к юго-западу от населённого пункта Лоок.

Очаг залегал на глубине 68 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее в Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5.