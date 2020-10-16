Виктория Макарская прокомментировала ситуацию с концертной деятельностью

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Певица и продюсер Виктория Макарская прокомментировала ситуацию с концертной деятельностью в 2020 году.
Виктория Макарская прокомментировала ситуацию с концертной деятельностью
  • Pixabay

«Сейчас люди даже не могут назначить какое-то личное мероприятие, свадьбу или юбилей, потому что ресторан может в любой момент закрыть Роспотребнадзор», — заявила она в беседе с Life.ru.

В октябре Макарская выступила на одном корпоративном мероприятии. В настоящее время она даёт онлайн-концерты.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года.

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