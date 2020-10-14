В Госдуме прокомментировали предложение запретить концерты в ресторанах до конца года

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров прокомментировал предложение запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года.

«Мы предложили эту инициативу в рамках реализации того плана, который проводится в России в рамках борьбы с эпидемией. Это план ВОЗ, он проводится во многих странах. Мы говорим о здоровье и жизни людей. Очевидные очаги распространения — кафе и рестораны», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нужно ограничивать распространение COVID-19 в тесных помещениях.

Как отметил Фёдоров, соответствующие службы должны написать инструкции, которые определят порядок.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с газетой «Известия» оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.