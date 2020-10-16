Лагутенко прокомментировал ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко прокомментировал ситуацию с COVID-19.
Лагутенко прокомментировал ситуацию с COVID-19
  • © Группа «Мумий Тролль»

«Мы привыкли к жизни музыкальных туристов, турам и гастролям, и конечно, наши гастрольные планы отодвинулись на неопределённое время», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам Лагутенко, группа пробует новые форматы, например запустила продажу билетов на концерты без даты в 2021 году в десяти городах.

В начале декабря выйдет новый альбом коллектива «После зла».

«Конечно, мы все соскучились по живому, обычному человеческому общению, по концертам, но вынуждены осваивать новые форматы, то же касается и студийной работы. И видимо, этот новый формат с нами надолго», — отметил Лагутенко.

Музыкантам также пришлось переформатировать фестиваль V-Rox, который они проводят с 2013 года во Владивостоке: была сделана серия онлайн-программ с участниками разных лет.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить