Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко прокомментировал ситуацию с COVID-19.

«Мы привыкли к жизни музыкальных туристов, турам и гастролям, и конечно, наши гастрольные планы отодвинулись на неопределённое время», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам Лагутенко, группа пробует новые форматы, например запустила продажу билетов на концерты без даты в 2021 году в десяти городах.

В начале декабря выйдет новый альбом коллектива «После зла».

«Конечно, мы все соскучились по живому, обычному человеческому общению, по концертам, но вынуждены осваивать новые форматы, то же касается и студийной работы. И видимо, этот новый формат с нами надолго», — отметил Лагутенко.

Музыкантам также пришлось переформатировать фестиваль V-Rox, который они проводят с 2013 года во Владивостоке: была сделана серия онлайн-программ с участниками разных лет.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года.