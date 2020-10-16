Лещенко рассказал о работе во время пандемии

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Певец Лев Лещенко рассказал о работе во время пандемии COVID-19.
Лещенко рассказал о работе во время пандемии
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы, представители массовой культуры, ждём возможности себя реализовать. Но эта возможность всё дальше и дальше отодвигается от нас», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, каждый индивидуальный предприниматель, а все артисты работают как ИП, подсчитывает сейчас убытки.

«Я относительно благополучно переношу это время. У меня есть благотворительный фонд, в котором работают 20 человек. Среди них певцы, музыканты, административная группа», — сообщил Лещенко.

Как отметил артист, они помогают тем, кто нуждается, дают социальные благотворительные концерты, насколько позволяет эпидемиологическая обстановка.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года.

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