Райкин прокомментировал решение вручать «Золотую маску» онлайн

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Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин прокомментировал решение вручать премию «Золотая маска» в онлайн-формате.
Райкин прокомментировал решение вручать «Золотую маску» онлайн
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Чем вручение театральной «Маски» отличается от спектакля? Церемония же должна была пройти в каком-то театральном пространстве, как это обычно бывает. Там собрались бы люди в масках. Не в золотых, а в медицинских», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, публику можно было бы рассадить в шахматном порядке.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что МХАТ имени Горького рассказал о музыкальном спектакле «Красный Моцарт».

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