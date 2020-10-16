Райкин прокомментировал решение вручать «Золотую маску» онлайн
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- РИА Новости
«Чем вручение театральной «Маски» отличается от спектакля? Церемония же должна была пройти в каком-то театральном пространстве, как это обычно бывает. Там собрались бы люди в масках. Не в золотых, а в медицинских», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, публику можно было бы рассадить в шахматном порядке.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что МХАТ имени Горького рассказал о музыкальном спектакле «Красный Моцарт».