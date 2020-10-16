Райкин рассказал о замене спектакля «Всем кого касается» в «Сатириконе» 23 октября

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин рассказал о замене спектакля «Всем кого касается» 23 октября.

«В этом спектакле должны были принять участие дети, но с учётом всей ситуации в стране мы решили их поберечь. Поэтому спектакль «Всем кого касается» мы заменим на другую постановку, состоящую из двух частей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в первом отделении Райкин будет читать стихи Давида Самойлова и «Сказку о царе Салтане» Александра Пушкина, а во втором будет представлена пьеса Мольера «Лекарь поневоле».

Ранее «Дни.ру» сообщали, что МХАТ имени Горького рассказал о музыкальном спектакле «Красный Моцарт».