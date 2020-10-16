«Геликон-опера» представила спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая»

Московский театр «Геликон-опера» представил спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая».

Об этом сообщает ОТР.

Постановка объединила искусство бального танца и поэзию. В основе сюжета — история отношений мужчины и женщины.

Главные роли исполнили многократные чемпионы мира и Европы по бальным танцам Арсен Агамалян и Оксана Васильева.

Музыкальное сопровождение разнообразное: от сочинений Родиона Щедрина до Мэрилина Мэнсона, основой литературной части стали произведения таких авторов, как Марк Твен, Иосиф Бродский и Владимир Высоцкий.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что МХАТ имени Горького рассказал о музыкальном спектакле «Красный Моцарт».