В Москве пройдёт выставка, рассказывающая об истории Северного речного вокзала

Короткая ссылка
В Музее Москвы с 19 по 22 ноября пройдёт выставка, на которой будет представлена история Северного речного вокзала.
В Москве пройдёт выставка, рассказывающая об истории Северного речного вокзала
  • © портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу музея.

Среди экспонатов — путеводители по Москве-реке и открытки 1930—1950 годов.

Также будет представлено «Расписание движения флота Московского речного пригородного пароходства на навигацию 1935 года».

Кроме того, посетители узнают, как выглядел речной трамвайчик в 1952 году.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрирована звезда со шпиля Северного речного вокзала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить