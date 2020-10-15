В Москве пройдёт выставка, рассказывающая об истории Северного речного вокзала
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу музея.
Среди экспонатов — путеводители по Москве-реке и открытки 1930—1950 годов.
Также будет представлено «Расписание движения флота Московского речного пригородного пароходства на навигацию 1935 года».
Кроме того, посетители узнают, как выглядел речной трамвайчик в 1952 году.
Ранее сообщалось, что в Москве отреставрирована звезда со шпиля Северного речного вокзала.