В Москве пройдёт выставка, рассказывающая об истории Северного речного вокзала

В Музее Москвы с 19 по 22 ноября пройдёт выставка, на которой будет представлена история Северного речного вокзала.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу музея.

Среди экспонатов — путеводители по Москве-реке и открытки 1930—1950 годов.

Также будет представлено «Расписание движения флота Московского речного пригородного пароходства на навигацию 1935 года».

Кроме того, посетители узнают, как выглядел речной трамвайчик в 1952 году.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрирована звезда со шпиля Северного речного вокзала.