В Москве отреставрировали звезду со шпиля Северного речного вокзала

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В Москве отреставрирована звезда со шпиля Северного речного вокзала, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В Москве отреставрировали звезду со шпиля Северного речного вокзала
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Реставраторы бережно и усердно перебрали все камни вручную, восстановив несколько утерянных самоцветов, чтобы звезда сияла так, как и много лет назад. Сейчас звезда, украшавшая шпиль Северного речного вокзала с 1937 года, снова готова увенчать порт пяти морей», — заявили в ведомстве.

Здание Северного речного вокзала — объект культурного наследия регионального значения.

Ранее портал kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге завершена реставрация юго-восточной скульптуры «Укротитель коня» на Аничковом мосту, пострадавшей в результате акта вандализма в начале лета.

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