В прокуратуре Волгоградской области прокомментировали ситуацию с гибелью сомов

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Заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко прокомментировал ситуацию с гибелью сомов в Волгоградском водохранилище.
В прокуратуре Волгоградской области прокомментировали ситуацию с гибелью сомов
  • РИА Новости

«Ихтиолог предварительно осмотрел их. Они одного размера, и только сомы. Предварительная причина — это то, что их разводили, выпустили с рыбзавода, а они не прижились в дикой среде», — заявил Костенко, которого цитирует Life.ru.

По его словам, погибли около 40—50 особей, что не является критичным.

Как пояснил Костенко, нельзя говорить о загрязнении, поскольку в таком случае погибли бы и другие представители водной фауны. Тем не менее специалисты взяли пробы воды.

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