В прокуратуре Волгоградской области прокомментировали ситуацию с гибелью сомов
- РИА Новости
«Ихтиолог предварительно осмотрел их. Они одного размера, и только сомы. Предварительная причина — это то, что их разводили, выпустили с рыбзавода, а они не прижились в дикой среде», — заявил Костенко, которого цитирует Life.ru.
По его словам, погибли около 40—50 особей, что не является критичным.
Как пояснил Костенко, нельзя говорить о загрязнении, поскольку в таком случае погибли бы и другие представители водной фауны. Тем не менее специалисты взяли пробы воды.