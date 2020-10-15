Санкт-Петербургский культурный форум в 2020 году отменили

Минкультуры приняло решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, запланированного с 12 по 14 ноября 2020 года, и о проведении его в 2021 году.

Об этом информирует пресс-служба форума.

«Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с правительством Российской Федерации принято решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2020 году и о проведении его в 2021-м», — указано в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году форум состоится 11—13 ноября.

Ранее Минкультуры предложило отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2020 году из-за пандемии коронавируса.