Санкт-Петербургский культурный форум в 2020 году отменили

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Минкультуры приняло решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, запланированного с 12 по 14 ноября 2020 года, и о проведении его в 2021 году.
Санкт-Петербургский культурный форум в 2020 году отменили
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба форума.

«Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с правительством Российской Федерации принято решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2020 году и о проведении его в 2021-м», — указано в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году форум состоится 11—13 ноября.

Ранее Минкультуры предложило отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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