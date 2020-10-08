Минкультуры предложило отменить Петербургский международный культурный форум

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Министерство культуры России предложило отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Минкультуры предложило отменить Петербургский международный культурный форум
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее предложение передано в аппарат правительства.

Как отметили в Минкультуры, перевод форума в онлайн-формат сделает невозможным эффективное общение участников из разных стран.

«Считаем, что этот форум не имеет смысла переводить в цифру, потому что он настолько многоформатный, настолько многожанровый, в нём столько тем, треков, секций, что, конечно, онлайн-формат не даст этой живой энергетики общения», — сказала статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова.

Форум должен был пройти 12—14 ноября.

Ранее заведующая отделом экскурсионно-лекционной работы Русского музея Валентина Горлова в беседе с Nation News рассказала о деятельности учреждения во время пандемии.

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