Режиссёр Евгений Писарев рассказал о мюзикле «Шахматы», премьера которого запланирована на 22 октября.

«Меня воспринимают режиссёром комедийным, духоподъёмным. В своём театре я могу по-разному работать, но в другие зовут именно для создания спектакля-праздника. Атмосфера мюзикла «Шахматы» далека от этого. Поэтому сначала я даже немного испугался. Принять этот вызов — как начать шахматную партию, не зная правил», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, на сцене одновременно будут находиться более 30 человек и большой оркестр, поскольку музыку Бьёрна Ульвеуса и Бенни Андерссона иначе не воспроизвести.

Как отметил Писарев, он счастлив, что ему представился случай познакомиться с Анатолием Карповым, ставшим одним из прототипов героя, и Тимом Райсом, лауреатом премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми».

«А ещё наконец-то я познакомился с кумиром моего детства Аллой Пугачёвой. Она должна была петь партию Светланы на премьере мюзикла в 1984 году», — добавил режиссёр.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в Театре Российской армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».