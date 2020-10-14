Режиссёр Евгений Писарев рассказал о мюзикле «Шахматы»

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Режиссёр Евгений Писарев рассказал о мюзикле «Шахматы», премьера которого запланирована на 22 октября.
Режиссёр Евгений Писарев рассказал о мюзикле «Шахматы»
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

«Меня воспринимают режиссёром комедийным, духоподъёмным. В своём театре я могу по-разному работать, но в другие зовут именно для создания спектакля-праздника. Атмосфера мюзикла «Шахматы» далека от этого. Поэтому сначала я даже немного испугался. Принять этот вызов — как начать шахматную партию, не зная правил», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, на сцене одновременно будут находиться более 30 человек и большой оркестр, поскольку музыку Бьёрна Ульвеуса и Бенни Андерссона иначе не воспроизвести.

Как отметил Писарев, он счастлив, что ему представился случай познакомиться с Анатолием Карповым, ставшим одним из прототипов героя, и Тимом Райсом, лауреатом премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми».

«А ещё наконец-то я познакомился с кумиром моего детства Аллой Пугачёвой. Она должна была петь партию Светланы на премьере мюзикла в 1984 году», — добавил режиссёр.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в Театре Российской армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».

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