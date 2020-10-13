Сериал «Иванько» выйдет на телевидении осенью

Комедийный сериал «Иванько» выйдет в эфир телеканала ТНТ осенью 2020 года.

В центре сюжета — истории трёх женщин. Учительница танцев Надя и преподаватель английского Валя встречаются в отделении полиции и решают помочь друг другу наладить личную жизнь. У обеих проблемы с работой, взаимоотношениями с родителями и мужчинами. Третья героиня, Ярослава, переживает развод и надеется отомстить бывшему супругу.

Роли в сериале исполняют Валентина Мазунина, Виктория Заболотная, Лина Миримская, Денис Шведов, Михаил Тройник, Алексей Вертков и другие.

«Это актуальная история, потому что сегодня каждый второй паблик в соцсетях учит нас жить, появилось много коучей и психологов. А несчастных людей всё больше и больше. К 30 годам особенно остро ощущается это разочарование. Герои получились живыми и трогательными. Мне кажется, многие увидят в них личные переживания и проблемы и смогут посмеяться над ними», — отметила креативный продюсер проекта Ксения Воронина.

Ранее стало известно, что осенью на телевидении выйдет многосерийный триллер «Перевал Дятлова».