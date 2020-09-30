На телевидении выйдет сериал «Перевал Дятлова»

Осенью на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER состоится премьера многосерийного триллера «Перевал Дятлова», рассказывающего о событиях 1959 года, когда в Свердловской области во время лыжного похода погибла группа студентов.

Сериал состоит из двух частей. В первой приводится художественная реконструкция похода под руководством Игоря Дятлова и предшествующей ему подготовки. Вторая часть посвящена расследованию загадочных событий, которым занимался майор КГБ Олег Костин. На каждую сюжетную линию отведено по четыре серии.

В качестве продюсеров и режиссёров над проектом работали Евгений Никишов и Валерий Федорович. Сценарий ленты написал Илья Куликов.

По словам Евгения Никишова, в «Перевале Дятлова» кинематографисты попытались собрать всё, что известно о походе. Для этого они использовали в том числе закрытые данные по делу 1959 года, а также более поздние материалы доследования, детально изучили дневники погибших студентов.

«Мы старались максимально точно следовать документам и дневникам, но иногда нам приходилось что-то домысливать, потому что художественная правда важнее. По ходу следствия наш главный герой майор КГБ Олег Костин изучает все основные версии трагедии, постепенно отсекая их в силу тех или иных неувязок. Таким образом, наш проект можно назвать антологией всего, что известно об истории перевала Дятлова», — объяснил Никишов.

Создатели сериала придерживались документального подхода и при выборе исполнителей главных ролей стремились найти актёров, похожих на членов группы Дятлова. В сериале снялись Пётр Фёдоров, Мария Луговая, Иван Мулин, Владимир Симонов, Алексей Кирсанов и другие.