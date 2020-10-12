В Ростовской области взяли под охрану 16 объектов культурного наследия

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В Ростовской области установили зоны охраны для 16 объектов культурного наследия регионального значения.
В Ростовской области взяли под охрану 16 объектов культурного наследия
  • © правительство Ростовской области

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на областное правительство.

Объекты находятся в Новочеркасске, Азовском, Аксайском, Куйбышевском, Усть-Донецком районах. Среди них — «Дом среднего казака», «Дом станичного атамана Павлова», «Ветряная мельница», «Памятник воинам Красной армии, павшим при освобождении Новочеркасска, 1964 год».

Из регионального бюджета выделили средства на проекты охранных зон. Также утверждены требования к градостроительным регламентам в границах указанных территорий.

Ранее kp.ru сообщало, что дом Иоганна Альбрехта на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения.

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