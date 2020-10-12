Синоптики прогнозируют мокрый снег в Москве в конце недели

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В Москве к концу недели ожидается мокрый снег с дождём, ночная температура станет слабоотрицательной. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптики прогнозируют мокрый снег в Москве в конце недели
  • globallookpress.com

«К концу недели в Москве похолодает, температура в ночные часы уже будет около 0 °С или слабоотрицательной, возможны осадки в виде мокрого снега», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Синоптик уточнила, что дневная температура опустится до +3...+5 °C.

Также подчёркивается, что в начале следующей недели возможны не просто осадки в виде мокрого снега, а уже будут видны отдельные снежинки.

Ранее в Росгидромете сообщили о похолодании в центре России.

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