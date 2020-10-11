В Росгидромете сообщили о похолодании в центре России

Короткая ссылка
К концу следующей недели аномально тёплая погода покинет регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«К выходным будет перестройка: циклон, который придёт к нам с юга, юга-запада, уйдёт на восток. В его тыловой части будут существенно холоднее воздушные массы. Температура резко на несколько градусов понизится. К концу следующей недели мы подойдём к климатической норме», — приводит ТАСС его слова.

Уточняется, что в настоящее время в большинстве регионов ЦФО наблюдается сентябрьская погода. 

Ранее Юрий Варакин сообщил, что первые заморозки возможны в Москве к концу следующей недели. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить