В Росгидромете сообщили о похолодании в центре России

К концу следующей недели аномально тёплая погода покинет регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«К выходным будет перестройка: циклон, который придёт к нам с юга, юга-запада, уйдёт на восток. В его тыловой части будут существенно холоднее воздушные массы. Температура резко на несколько градусов понизится. К концу следующей недели мы подойдём к климатической норме», — приводит ТАСС его слова.

Уточняется, что в настоящее время в большинстве регионов ЦФО наблюдается сентябрьская погода.

Ранее Юрий Варакин сообщил, что первые заморозки возможны в Москве к концу следующей недели.