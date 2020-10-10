Синоптик не исключил заморозков в Москве в конце следующей недели

Первые заморозки возможны в Москве к концу следующей недели. Об этом заявил руководитель ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин.

«Раньше следующего воскресенья мы в Москве заморозков не ждём. Только к воскресенью уже возможны первые заморозки. Но сначала это почувствуют жители Архангельской области, затем Республика Коми, Вологодчина, Карелия, потом Кострома в течение следующей недели», — приводит ТАСС его слова.

Варакин уточнил, что температура в столичном регионе к 18 октября значительно понизится.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Семенков в беседе с Nation News рассказал о погоде в регионах России.