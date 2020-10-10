С 12:00 10 октября в Нагорном Карабахе объявлено перемирие

Синоптик не исключил заморозков в Москве в конце следующей недели

Короткая ссылка
Первые заморозки возможны в Москве к концу следующей недели. Об этом заявил руководитель ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин.
Синоптик не исключил заморозков в Москве в конце следующей недели
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Раньше следующего воскресенья мы в Москве заморозков не ждём. Только к воскресенью уже возможны первые заморозки. Но сначала это почувствуют жители Архангельской области, затем Республика Коми, Вологодчина, Карелия, потом Кострома в течение следующей недели», — приводит ТАСС его слова.

Варакин уточнил, что температура в столичном регионе к 18 октября значительно понизится.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Семенков в беседе с Nation News рассказал о погоде в регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить