Вильфанд рассказал о погоде на юге Европейской части России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на юге а юге Европейской части России.

«На юге Европейской России не очень циркуляция меняется. По-прежнему мало осадков», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он сообщил, что «это касается не только Северо-Кавказского округа, но и черноземных областей — Воронежской и Липецкой. Там температура выше +20 °С».

«Это тоже чудо, и не меняется в течение всей недели. И начиная с Ростовской области, Краснодарского края всю неделю +25...27 °С», — заявил синоптик.

По его словам, «такая высокая температура характерна и для Крыма».

Он рассказал, что в этом году «прогнозируется длительный период бархатного сезона, для Крыма это особенно заметно».

Так, как сообщает синоптик, «температура воды — +20...22 °С, а для Черноморского побережья температура воды +23 °С».

Ранее Вильфанд рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в Москве в ближайшие несколько дней.

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