В Гидрометцентре прогнозируют температуру выше нормы в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в Москве в ближайшие несколько дней.

«Погода в Москве и Московской области на следующей неделе, особенно в рабочие дни, просто удивительная. Температура выше нормы на 6—8 °С... Если в понедельник максимальная температура около +15 °С, то уже во вторник и среду +17...+19 °С. Такой температурный фон характерен для конца августа. На полтора месяца погода запаздывает, и, конечно же, москвичи радуются этому запаздыванию, когда в начале второй декады — в третьей пятидневке октября августовская погода. Это просто замечательно», — отметил синоптик.

По его словам, это связано с выносом тёплых воздушных масс с юго-запада и юга. Как добавил специалист, погода будет комфортной, «то, что принято называть золотой осенью».

«Дождики возможны в понедельник и во вторник, но такие небольшие, что на них можно не обращать внимания при такой высокой температуре», — рассказал эксперт.

Вильфанд добавил, что нужно готовиться к переменам, поскольку к выходным «циркуляция будет меняться».

«Воздушные массы будут менять своё направление с южных на северные, и всё равно температура будет выше нормы, но, конечно, это уже будет не августовская погода», — заявил он.

Синоптик также подчеркнул, что особенно тёплая погода ожидается на юге европейской части России.

«Там бархатный сезон продолжается, это тоже фантастика, когда +26...+27 °С на Черноморском побережье Кавказа, в Краснодаре +26..+28 °С, в Крыму +25...+26 °С. И температура воды удивительно высокая, редко бывает, когда температура воды в Алуште, в Евпатории +22 °С в это время года. А на черноморском побережье до +23 °С — в Геленджике, Туапсе. На юге европейской части России такая температура всю неделю будет держаться», — заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 11 октября, ожидается до +16 °С.