В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России

Понижение температуры в центре Европейской части России ожидается во второй половине следующей недели. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Тепло пока сохраняется благодаря процессу блокирования, хотя вероятно, что он завершится на следующей неделе. Можно сказать, что до конца выходных и в начале следующей недели мы (центр Европейской России. — RT) будем находиться под влиянием антициклона», — приводит РИА Новости её слова.

Макарова отметила, что тёплая погода с превышением климатической нормы продлится в столичном регионе до середины следующей недели.

«По предварительным прогнозам, во второй половине следующей недели произойдёт устойчивое понижение температуры до нормальных значений. В пятницу пока +10...+15 ˚С прогнозируем, а в выходные ещё более прохладно может быть», — заявила синоптик.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Семенков в беседе с Nation News рассказал о погоде в регионах России.