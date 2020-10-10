В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
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«Тепло пока сохраняется благодаря процессу блокирования, хотя вероятно, что он завершится на следующей неделе. Можно сказать, что до конца выходных и в начале следующей недели мы (центр Европейской России. — RT) будем находиться под влиянием антициклона», — приводит РИА Новости её слова.
Макарова отметила, что тёплая погода с превышением климатической нормы продлится в столичном регионе до середины следующей недели.
«По предварительным прогнозам, во второй половине следующей недели произойдёт устойчивое понижение температуры до нормальных значений. В пятницу пока +10...+15 ˚С прогнозируем, а в выходные ещё более прохладно может быть», — заявила синоптик.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Семенков в беседе с Nation News рассказал о погоде в регионах России.