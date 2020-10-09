Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе.

«До середины месяца будет понижение температуры, но медленное, до +8...+10 ˚С. Сейчас тёплый октябрь», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, первого снега ждать пока рано, ожидаются только дожди.

Как прогнозирует Колесов, снег может пойти с первыми серьёзными похолоданиями, когда погода перестанет быть такой стабильной, как сейчас.

«Поэтому в ближайшее время ничего не видно — при устойчивой погоде понятно, что ничего нет. Но с любыми похолоданиями могут появиться какие-то снежинки», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области отменили введённый из-за аномальной жары режим ЧС.