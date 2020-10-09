Синоптик рассказал о погоде в регионах России

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Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Семенков рассказал о погоде в регионах России.
Синоптик рассказал о погоде в регионах России
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

«На северо-западе температура сохранится в районе +13...+15 °С, погода будет облачной с кратковременными дождями. На севере погода будет изменчивой, температура будет от +8 °С до +10 °С», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, на остальной территории ожидается улучшение погоды. В центральном районе температура станет повышаться, и эта тенденция распространится на всю территорию европейской части России и на юг.

«Вероятность дождей минимальная, и пройдут они ближе к западу, в Смоленской и Белгородской областях. Если в двух словах, то бабье лето продолжается», — добавил Семенков.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в городе.

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