Синоптик рассказал о погоде в регионах России

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Семенков рассказал о погоде в регионах России.

«На северо-западе температура сохранится в районе +13...+15 °С, погода будет облачной с кратковременными дождями. На севере погода будет изменчивой, температура будет от +8 °С до +10 °С», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, на остальной территории ожидается улучшение погоды. В центральном районе температура станет повышаться, и эта тенденция распространится на всю территорию европейской части России и на юг.

«Вероятность дождей минимальная, и пройдут они ближе к западу, в Смоленской и Белгородской областях. Если в двух словах, то бабье лето продолжается», — добавил Семенков.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в городе.