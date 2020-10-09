«ВКонтакте» обновила фирменный стиль

Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый логотип и собственный шрифт. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На первом этапе изменились дизайн десктопной версии и логотип соцсети. В нём используется привычная иконка более яркого синего оттенка — насыщенные цвета стали частью бренд-платформы «ВКонтакте».

Иконку дополняет название социальной сети, написанное на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans. Отмечается, что новый шрифт будет использоваться в интерфейсах продуктов и визуальных материалах.

Позже должно пройти масштабное обновление фирменного стиля всей экосистемы, в которую входят «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Работа ВКонтакте» и другие сервисы.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» преобразовала «Сообщения» в «Мессенджер».