«ВКонтакте» преобразовала «Сообщения» в «Мессенджер»

Социальная сеть «ВКонтакте» преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что к чатам и звонкам теперь добавилась возможность написать человеку по номеру телефона.

Так пользователи соцсети смогут связываться с теми, кого пока нет в друзьях.

При этом во «ВКонтакте» сказали, что общение начнётся, только если собеседник даст своё согласие.

До этого момента абсолютно все данные его профиля будут скрыты, отобразятся только номер и имя из телефонной книги, а инициатор общения не узнает, прочитано ли его сообщение.

Ранее «ВКонтакте» представила сервис подписок VK Combo.