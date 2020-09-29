«ВКонтакте» преобразовала «Сообщения» в «Мессенджер»

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Социальная сеть «ВКонтакте» преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» преобразовала «Сообщения» в «Мессенджер»
  • vk.com

Отмечается, что к чатам и звонкам теперь добавилась возможность написать человеку по номеру телефона.

Так пользователи соцсети смогут связываться с теми, кого пока нет в друзьях.

При этом во «ВКонтакте» сказали, что общение начнётся, только если собеседник даст своё согласие.

До этого момента абсолютно все данные его профиля будут скрыты, отобразятся только номер и имя из телефонной книги, а инициатор общения не узнает, прочитано ли его сообщение.

Ранее «ВКонтакте» представила сервис подписок VK Combo.

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