В Москве утвердили предмет охраны бывшего чайного магазина Перлова на Мясницкой улице.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства.

«Утверждён предмет охраны бывшего чайного магазина Перлова — одного из самых необычных зданий в столице», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Здание магазина является объектом культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства.

«Это важная часть архитектурного облика улицы Мясницкой и Москвы в целом. Теперь его реставрацию можно будет проводить только в соответствии с утверждённым предметом охраны», — рассказала Сергунина.

Руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, со своей стороны, отметил, что москвичей и гостей города до сих восхищает оформление фасадов, задуманное как рекламный ход.

Переднюю стену украшает лепнина в виде драконов, змей, китайских зонтиков и фонариков. Также на передней стене расположены надписи: «Чай», «Сахар», «Кофе», «Шоколад», «Какао», «Фрукты».

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