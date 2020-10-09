В Москве утвердили предмет охраны бывшего чайного магазина Перлова
- ©mos.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства.
«Утверждён предмет охраны бывшего чайного магазина Перлова — одного из самых необычных зданий в столице», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Здание магазина является объектом культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства.
«Это важная часть архитектурного облика улицы Мясницкой и Москвы в целом. Теперь его реставрацию можно будет проводить только в соответствии с утверждённым предметом охраны», — рассказала Сергунина.
Руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, со своей стороны, отметил, что москвичей и гостей города до сих восхищает оформление фасадов, задуманное как рекламный ход.
Переднюю стену украшает лепнина в виде драконов, змей, китайских зонтиков и фонариков. Также на передней стене расположены надписи: «Чай», «Сахар», «Кофе», «Шоколад», «Какао», «Фрукты».
Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.