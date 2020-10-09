В Москве завершили реставрационные работы в доме Лопатиной
- © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства.
Здание является объектом культурного наследия.
«В ближайшее время принимать итоги реставрации отправится экспертная комиссия. Только после её заключения можно будет сказать, что реставрация окончательно закончена», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Работы длились три года. За это время реставраторы вернули исторический облик всем помещениям и фасадам здания.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.