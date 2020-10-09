В Москве завершили реставрационные работы в доме Лопатиной

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В Москве завершили реставрационные работы в доме Лопатиной на Большой Никитской улице, в котором с 1963 года размещается резиденция посла Бразилии в России.
В Москве завершили реставрационные работы в доме Лопатиной
  • © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства.

Здание является объектом культурного наследия.

«В ближайшее время принимать итоги реставрации отправится экспертная комиссия. Только после её заключения можно будет сказать, что реставрация окончательно закончена», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Работы длились три года. За это время реставраторы вернули исторический облик всем помещениям и фасадам здания.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.

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