Землевладельцев в Подмосковье оштрафовали на 155 млн рублей за борщевик с начала года
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, работа проходит в каждом округе. Владельцы или арендаторы земли должны своевременно обрабатывать участки.
«В этом году внимание к борщевику стало ещё пристальнее. Совместно с администрациями округов удалось охватить большие площади, чем в прошлом году, чтобы призвать людей к борьбе с сорняком», — сказала Адигамова.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о мероприятиях по борьбе с борщевиком.