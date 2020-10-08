Землевладельцев в Подмосковье оштрафовали на 155 млн рублей за борщевик с начала года

Землевладельцев в Московской области оштрафовали более чем на 155 млн рублей с начала 2020 года. Речь идёт о собственниках, которые не принимают меры по уничтожению борщевика.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, работа проходит в каждом округе. Владельцы или арендаторы земли должны своевременно обрабатывать участки.

«В этом году внимание к борщевику стало ещё пристальнее. Совместно с администрациями округов удалось охватить большие площади, чем в прошлом году, чтобы призвать людей к борьбе с сорняком», — сказала Адигамова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о мероприятиях по борьбе с борщевиком.