Буланова оценила потери российской эстрады из-за пандемии

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Заслуженная артистка России Татьяна Буланова оценила потери российской эстрады из-за пандемии.
Буланова оценила потери российской эстрады из-за пандемии
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Конечно, эта история очень ударила по нашей сфере. Учитывая, что мы не защищены социально никак — профсоюзов никаких нет, других структур», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, упали и прибыль, и спрос, закрыты многие залы.

Вместе с тем, отметила певица, всё не так катастрофично, как хотят представить.

«Всегда можно какой-то выход найти», — добавила она.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19.

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