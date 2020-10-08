Писатель Варламов оценил присуждение Нобелевской премии по литературе

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Писатель, ректор Литературного института Алексей Варламов прокомментировал сообщение, что Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.
Писатель Варламов оценил присуждение Нобелевской премии по литературе
  • AFP

«Могу выразить сожаление, что не получили Людмила Улицкая и Харуки Мураками», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, он бы предпочёл другого лауреата.

Между тем литературный критик Константин Мильчин в беседе с ФАН назвал Глюк одной из самых известных и премированных американских поэтесс.

«Она входила в топ-30 букмекерских ожиданий. Причём и до этого года тоже входила», — напомнил эксперт.

Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке в 1943 году. Преподавала английский в колледже Уильямса в Уильямстауне (Массачусетс), в Йельском, Бостонском и Айовском университетах, а также в колледже Годдарда в Вермонте.

Глюк — член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов и обладатель ряда американских премий.

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