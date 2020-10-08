Писатель Варламов оценил присуждение Нобелевской премии по литературе

Писатель, ректор Литературного института Алексей Варламов прокомментировал сообщение, что Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.

«Могу выразить сожаление, что не получили Людмила Улицкая и Харуки Мураками», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, он бы предпочёл другого лауреата.

Между тем литературный критик Константин Мильчин в беседе с ФАН назвал Глюк одной из самых известных и премированных американских поэтесс.

«Она входила в топ-30 букмекерских ожиданий. Причём и до этого года тоже входила», — напомнил эксперт.

Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке в 1943 году. Преподавала английский в колледже Уильямса в Уильямстауне (Массачусетс), в Йельском, Бостонском и Айовском университетах, а также в колледже Годдарда в Вермонте.

Глюк — член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов и обладатель ряда американских премий.