Поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе

Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.

Как сообщает Нобелевский комитет, премия вручена Глюк «за её точный поэтический голос, который своей суровой красотой превращает индивидуальное существование в универсальное».

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The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrizepic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке в 1943 году. Преподавала английский в Колледже Уильямса в Уильямстауне (Массачусетс), в Йельском, Бостонском и Айовском университетах, Колледже Годдарда в Вермонте.

Глюк — член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов, имеет ряд американских премий.