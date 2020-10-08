Поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе

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Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.
Поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе
  • © AFP

Как сообщает Нобелевский комитет, премия вручена Глюк «за её точный поэтический голос, который своей суровой красотой превращает индивидуальное существование в универсальное».

Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке в 1943 году. Преподавала английский в Колледже Уильямса в Уильямстауне (Массачусетс), в Йельском, Бостонском и Айовском университетах, Колледже Годдарда в Вермонте.

Глюк — член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов, имеет ряд американских премий.

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