Писатель Водолазкин прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе

Писатель Евгений Водолазкин прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.

«По-моему, Луизы Глюк даже не было в первой двадцатке предполагаемых претендентов. И это хорошо: значит, жюри всё ещё способно работать втайне, как и должно быть по правилам», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Глюк — вполне достойный лауреат, у неё много наград, а её философская лирика отличается глубиной.

Со своей стороны, книжный обозреватель, PR-менеджер издательства «Время» Дмитрий Гасин в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что премия присуждена поэту в точном смысле этого слова.

«Потому что формулировка «превращает индивидуальное существование в универсальное» — это как раз одна из философских задач поэзии», — пояснил он.

Кроме того, Гасин назвал Глюк поэтом учёного склада художественного мышления, которая постоянно обращается к античным, библейским образам, эпосу Средневековья.

Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке в 1943 году. Преподавала английский в Колледже Уильямса в Уильямстауне (Массачусетс), в Йельском, Бостонском и Айовском университетах, Колледже Годдарда в Вермонте.

Глюк — член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов, имеет ряд американских премий.